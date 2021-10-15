Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся до тренувань у своїй клубній команді.
На своїй сторінці в Instagram Зінченко опублікував фотографію з заняття МанСіті.
З фото бачимо, що Зінченко надів чужі шорти. У клубі він виступає під 11-м номером, а на його амуніції значився номер 21, який належить іспанському півзахисникові Феррану Торресу. Як на Саші виявилися шорти партнера, поки що невідомо.
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