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Зінченко у чужих шортах вийшов на тренування Манчестер Сіті

Сьогодні 20:32 Віктор Слюсаренко 626 0
Зінченко у чужих шортах вийшов на тренування Манчестер Сіті
#Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся до тренувань у своїй клубній команді. 

На своїй сторінці в Instagram Зінченко опублікував фотографію з заняття МанСіті.

З фото бачимо, що Зінченко надів чужі шорти. У клубі він виступає під 11-м номером, а на його амуніції значився номер 21, який належить іспанському півзахисникові Феррану Торресу. Як на Саші виявилися шорти партнера, поки що невідомо.

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