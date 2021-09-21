Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд

Джерело - Чемпіон.

У матчі п'ятого туру Іспанської Ла Ліги між мадридським Атлетико та Атлетиком із Більбао стався непересічний епізод. Атакувальний півзахисник господарів Жоао Фелікс на 78-й хвилині гри отримав жовту картку за відмашку проти суперника.

Але на цьому португалець не заспокоївся, а натомість почав словесно пресингувати арбітра Хесуса Хіля Мансано. Реакція судді була миттєвою - друга жовта картка, яка автоматично стала червоною. Фелікс залишив свою команду в меншості:

Додамо, що матч завершився внічию (0:0).

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