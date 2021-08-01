Гравець Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко і його дружина очікують народження дитини.

Влада придумала оригінальний спосіб повідомити коханому підлогу їхнього малюка. Дівчина в пов'язці на очах вивела Олександра на поле і підвела до воріт. Потім, коли Зінченко зняв пов'язку, дружина вручила йому футбольний м'яч.

Олександру потрібно було влучити цим м'ячем у повітряну кулю розміщену у воротах. Коли він це зробив, то на поле посипалися конфетті рожевого кольору, а на табло з'явився напис "Це дівчинка".

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