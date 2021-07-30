Джерело - Чемпiон.

У сомалійському місті Кісмайо вибухнув автобус з гравцями команди JCCI, які їхали на матч.

Причин вибуху поки немає. Невідомо, чи це був спланований теракт, чи нещасний випадок. Хоча президент Джубаленда (територія, де і стався нещасний випадок) Ахмед Мадобе звинувачує у цьому бойовиків з Аш-Шабааб.

За повідомленням місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху загинуло четверо осіб.

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