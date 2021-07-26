Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх

Форвард збірної Німеччини Макс Крузе під час інтерв'ю на Олімпійських іграх-2020 у Токіо зробив пропозицію своїй дівчині.

Після матчу із Саудівською Аравією футболіст, поспілкувавшись з журналістами, став на коліно під час телевізійного ефіру і попросив руку і серце у своєї обраниці.

Перед цим Крузе зняв з себе футболку, під якою виявилася інша — на ній курдською мовою, рідною для Ділан, було написано: "Я тебе люблю".

Пізніше в соціальних мережах Макс повідомив, що його дівчина відповіла йому згодою.

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