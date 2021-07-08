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Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії

Сьогодні 21:39 Стас Лысак 1765 0
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії завдяки пенальті на 104-й хвилині здобула перемогу над Данією в півфіналі Євро-2020.

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Чемпіон зібрав для вас реакції гравців того поєдинку та експертів, щодо 11-метрового, який вирішив долю фіналу.

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер.

"Команди показали шикарну гру. Обидві четвірки захисників були прекрасні. Що стосується Рахіма Стерлінга, що ж, це був один з найкращих виступів гравця збірної Англії з усіх, що я бачив".

Головний тренер данців Каспер Г'юлманд.

"Я просто не бачу цього. Я просто не бачу там пенальті. Це важко. Одна справа просто програти бій, але коли це відбувається так, це дуже дратує. Шкода хлопців. Гірко вилітати ось так".

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Я не бачив епізоду з пенальті, тому не знаю, як там все сталося. Є ВАР, вважаю, там все перевірили і погодилися з рішенням арбітра. Великою перевагою була підтримка наших уболівальників в таких моментах, коли ми повинні були пробиватися до воріт, і в кінцівці все було трохи нервово, нам потрібно було потримати м'яч".

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг.

"Я увійшов в штрафну, і Меле виставив праву ногу, торкнувшись моєї. Це чистий пенальті. М'яч у сітці, лише це має значення".

Капітан збірної Данії Сімон К'єр.

"Думаю, з часом ми починаємо помічати деякі важливі речі. Було важко усвідомити все це, але в цілому ми провели неймовірний турнір. Це більше, ніж я сподівався. Я пишаюся, але в той же час розчарований, що ми не вийшли в фінал".

Захисник данців Даніель Васс.

"З моєї точки зору, для призначення пенальті в півфіналі потрібно набагато більш явне порушення. Ми бачили повтор, але ніякого фолу там немає. Ми розчаровані тим, що програли півфінал і що сталося це через величезну помилку арбітра. Розчарування тільки більше, коли все вирішує суддя. Ми провели фантастичний турнір. Але потрапити до півфіналу на Вемблі, а потім вилетіти через помилку рефері... Прикро".

Колишній воротар збірної Данії та Манчестер Юнайтед Петр Шмейхель.

"Велика помилка. Суперечки йтимуть дуже-дуже довго. Це не пенальті. Я б поставився до поразки набагато спокійніше, якби Англія забила в одному зі своїх численних моментів. Але, на жаль, суддя припустився великої помилки. Як би там не було, ми дуже пишаємося збірною Данії".

Глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер.

"Це не пенальті. Я не розумію, чому в таких ситуаціях з ВАР суддя не йде дивитися повтор на моніторі. У моментах на кшталт цього він повинен бути абсолютно упевненим".

Колишній хавбек Ліверпуля і збірної Німеччини Дітмар Гаманн.

"Це відверте пірнання. Ганебне рішення. Розумію, що потрібно робити те, що від тебе вимагається, але ж це дивляться діти".

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