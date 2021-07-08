Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії завдяки пенальті на 104-й хвилині здобула перемогу над Данією в півфіналі Євро-2020.

Уболівальники вибухнули через падіння Рахіма Стерлінга, яке багатьом здалося "пірнанням".

"Кейн повинен був бути вилучений за пірнання 3 рази. Стерлінг пірнув, півзахисник вже падав, перш ніж захисник наблизився до нього. У грі був другий м'яч. Хтось відволік Шмайхеля, направивши на нього лазер. Єдиний епізод, який був проти Англії, це жовта Магвайр".

"Де вар, перевірте гру, пенальті немає".

"Це скандальне рішення. VAR спостерігає за суддями дупою? Стерлінг сам впав на землю, як вони призначили пенальті?"

"Не хвилюйтеся, хлопці, Данія переможе, Бог підтримає потрібних людей, і до того ж в Данії немає Еріксена, але вони все одно грають так добре Данія заслуговує на перемогу".

"Англія була господарем, Данію відправили в Баку, уболівальників не пустили в Лондон, а суддя підіграє Англії. ГАНЬБА".

"У світі футболу важко знайти двох більших шахраїв, ніж Гаррі Кейн та Рахім Стерлінг. Перше, що вони шукають, коли отримують м'яч, це фол".

"Який сенс у VAR, якщо він не може прийняти правильне рішення на такій важливій стадії і в такий вирішальний момент? Я серйозно сумніваюся в його рішенні щодо пенальті. Це руйнує футбол. Багато вболівальників підозрюють, що все підлаштовано".

"Найбільше пограбування, яке я коли-небудь бачив".

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