Саутгейт про пенальті: Вважаю, ВАР все перевірив і погодився з рішенням арбітра

 Саутгейт : Вважаю, ВАР все перевірив і погодився з рішенням арбітра | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Англії здолала Данію та вийшла до фіналу Євро-2020
Сьогодні 00:38 2578
ПСЖ оголосив про підписання Рамоса
Сьогодні 12:11 256
Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр
Сьогодні 10:52 456
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 09:03 22739
Тампа переграла Монреаль та виграла Кубок Стенлі
Сьогодні 08:55 536
Визначилися фіналісти Євро-2020
Сьогодні 08:35 607
Збірна Англії вийшла до фіналу Євро-2020, зруйнувавши казку Данії
Сьогодні 08:25 466
Євро-2020. Англія вийшла у фінал чемпіонату Європи та інші новини
Сьогодні 08:00 627
Євро-2020. Англія - Данія 2:1. Як це було
Сьогодні 00:35 15228 1
Динамо зіграло внічию з Люцерном у контрольному матчі
Вчора 18:57 1144
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:52 355
Увага, шахраї! Беленюку продають футболку з його принтом та картою України без Криму
Увага, шахраї! Беленюку продають футболку з його принтом та картою України без Криму Valeriy Ruchka
Вчора 19:56 594
Продовження історії. Хлопчакам з Троєщини подарували безкоштовні заняття у футбольному клубі
Продовження історії. Хлопчакам з Троєщини подарували безкоштовні заняття у футбольному клубі Valeriy Ruchka
Вчора 19:02 602
97-річний тенісист з України потрапив до Книги рекордів Гіннеса
97-річний тенісист з України потрапив до Книги рекордів Гіннеса Valeriy Ruchka
Вчора 18:05 636
Ефектне промо боксерського шоу від K2 Promotions
Ефектне промо боксерського шоу від K2 Promotions Valeriy Ruchka
Вчора 16:46 416
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 2378
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 11:13 495
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами Андрій Твердохліб
Вчора 10:00 1820
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово Valeriy Ruchka
06.07.2021 17:32 5446 6
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі Valeriy Ruchka
06.07.2021 15:43 1359
Прямі трансляції
Навколо спорту

Саутгейт про пенальті: Вважаю, ВАР все перевірив і погодився з рішенням арбітра

Сьогодні 11:11 825 0
Збірна Англії переграла Данію з рахунком 2:1 та вийшла до фіналу Євро-2020
Саутгейт про пенальті: Вважаю, ВАР все перевірив і погодився з рішенням арбітра
#Євро-2020

Джерело - BBC Sport.

Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 переграла Данію(2:1).

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт прокоментував епізод з пенальті на 104-й хвилині матчу.

"Я не бачив епізоду з пенальті, тому не знаю, як там все сталося. Є ВАР, вважаю, там все перевірили і погодилися з рішенням арбітра. Великою перевагою була підтримка наших уболівальників в таких моментах, коли ми повинні були пробиватися до воріт, і в кінцівці все було трохи нервово, нам потрібно було потримати м'яч", - сказав Саутгейт.

Нагадаємо, Англія вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи.

Коментарі ()