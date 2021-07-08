Саутгейт про пенальті: Вважаю, ВАР все перевірив і погодився з рішенням арбітра

Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 переграла Данію(2:1).

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт прокоментував епізод з пенальті на 104-й хвилині матчу.

"Я не бачив епізоду з пенальті, тому не знаю, як там все сталося. Є ВАР, вважаю, там все перевірили і погодилися з рішенням арбітра. Великою перевагою була підтримка наших уболівальників в таких моментах, коли ми повинні були пробиватися до воріт, і в кінцівці все було трохи нервово, нам потрібно було потримати м'яч", - сказав Саутгейт.