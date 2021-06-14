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Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна

Сьогодні 16:30 Стас Лысак 327 0
Вболівальники вважають матч Нідерланди -Україна найкращим на Євро-2020
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зазнала мінімальної поразки в матчі першого туру групового етапу Євро-2020 від Нідерландів.

Чемпіон зібрав для вас думки журналістів та експертів щодо бойового матчу на Йоган Кройф Арені.

Віктор Леоненко: "Замість Зубкова вийшов Марлос, навіть мої коти знають, що він не вміє відбирати. Маліновський і Зінченко не вміють відбирати. Вони гарні в атаці. А тут треба відбирати. Марлос давно вже не відбирає, в Шахтарі теж. Тут Шевченко винен. Він точно знає, що Марлос не найкращий у відборі".

Генадій Орлов: "Ось фіни обіграли данців - хто думав, що вони обіграють? За ігровими показниками, по футболістам зараз Україна сильніше, ніж збірна Росії. Вона і краще грають на європейській арені. Гравці у них сильні".

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Євгеній Левченко: "Вітаю Нідерланди з перемогою! Все-таки заслужено. Але як же хотілося нічию! Нічого страшного, йдемо вперед. Найважливіші матчі попереду!"

Олексій Андронов: "Найкращий тайм на цьому Євро. Бадьоро, сміливо, атака на атаку. Шевченко молодець, що не став будувати окопи "імені Барінова та Оздоєва". Футбол повинен дарувати радість. Цей - дарує! Начебто і там втратили три очки, і наші втратили три очки. Але одні грали в футбол (як вміють), а інші - в спортивну ходьбу з м'ячем. Поки це був найкращий матч на Євро".

Ігор Рабінер: "Яке задоволення - матч в Амстердамі. Задоволення з гірчинкою - шкода Україну, яка зробила суперкамбек з божевільним голом Андрія Ярмоленка, але все-таки програла. 2:2 були б торжеством гармонії в цей вечір, а не 3:2. Найкращий поки матч чемпіонату, найкращий гол чемпіонату. На диво!".

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"Головне враження - те, що цю Україну хочеться дивитися. Не даремно Україна провела сезон у вищому дивізіоні Ліги Націй. Поки ж, незважаючи на нуль очок, навряд чи знайдуться люди, які будуть збірну України шельмувати. А ось оплески їй адресують багато хто. В тому числі і я. Дякую за 90 хвилин кайфу від справжнього футболу!", - написав Рабінер у своєму блозі в Телеграм.

Нагадаємо, Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта.

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