Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит?

11 июня стартует ЕВРО-2020, который был смещен на целый год по причине всемирной пандемии коронавируса COVID-19. Чемпионат вызывает большой ажиотаж не только среди простых болельщиков, но и в среде бетторов, делающих ставки на футбол, к которым активно подключаются простые болельщики. Ставки на футбол евро 2020 в преддверии чемпионата пользуются огромной популярностью, и здесь уже, кому как повезет. Если будет много неожиданностей и сенсаций, букмекеры изрядно пополнят свои кошельки. Если большинство матчей закончатся так, как и должны бы закончиться, в выигрыше останутся бетторы.

Россия и Украина до ЕВРО-2020

На этот чемпионат из бывшего постсоветского пространства пробились две команды: России и Украины. Могут ли встретиться принципиальные соперники на стадии плей-офф? Рассмотрим возможные варианты.

Но, для начала следует сказать, что в своей истории Россия и Украина встречались всего лишь дважды, в рамках отборочного цикла к ЕВРО-2000. Напомним, что в 1998 году в Украине выиграли хозяева 3:2, а в России была ничья 1:1. Наверняка, большинству любителей футбола тот матч очень хорошо запомнился. Ситуация сложилась таким образом, что Украину устраивала и ничья, а России нужна была победа.

Игра проходила с небольшим количеством голевых моментов, но на 76 минуте Валерию Карпину удалось открыть счет. Кульминация матча пришлась на 87 минуту. Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко подал мяч едва ли не с центра поля почти от боковой бровки в штрафную россиян, и закрутил его прямо в ворота. Александр Филимонов не рассчитал траекторию полета мяча, далеко вышел из ворот, и не успел вернуться обратно. В итоге, 1:1, которые устроили Украину.

Россия и Украина на ЕВРО-2020

Жребий развел сборные России и Украины по соседним группам – В и С. У россиян в группе имеются два ярко выраженных лидера – сборные Бельгии и Дании и явный аутсайдер – сборная Финляндии. У Украины более ровная группа. Фаворитами идут Нидерланды, а сборные Австрии и Северной Македонии составят конкуренцию украинцам за вторую, может и третью путевку в плей-офф.

Поэтому, если не случится ничего неожиданного, в группе В команды должны бы расположиться по ранжиру: Бельгия, Дания, Россия, Финляндия. Датчане будут иметь преимущество в игре с Россией, поскольку матч пройдет на их поле, поэтому, больше шансов занять второе место. В группе С итоговый результат распределения мест предсказать сложно.

Скорее всего, Нидерланды займут первое место, поскольку все матчи будут играть в Амстердаме. А вот дальше места могут распределиться по-разному, вплоть до того, что Северная Македония может выйти в плей-офф со второго места. В итоге, имеем два наиболее вероятных варианта: Россия выходит в плей-офф с третьего места, а Украина – со второго или третьего.

Если Россия и Украина финишируют на одинаковых местах в своих группах, и пройдут в плей-офф, то дальше они смогут встретиться только в финале. Шанс увидеть финал Россия – Украина можно оценить в полпроцента, не больше.

Если Россия выйдет с третьего места, а Украина со второго – в таком случае пути-дорожки команд могут пересечься не ранее полуфинала. Шанс увидеть полуфинал Россия – Украина можно оценить в 1%, не больше.

В любом случае, как бы ни финишировали команды в своих группах, они не встретятся на стадии четвертьфинала в Санкт-Петербурге, а также не встретятся на стадии 1/8 финала. В четвертьфинале Россия и Украина смогут встретиться, например, если Украина выиграет свою группу, а Россия займет второе место в своей. В таком случае, если обе команды выиграют 1/8 финала, они встретятся в четвертьфинале, 3 июня, в Баку. Шанс на такое развитие событий составляет 1-2%, вряд ли больше.

Кто победит?

Кто выиграет матч, если случится так, что Россия и Украина таки встретятся в очном матче в плей-офф? Сложно сказать. Силы команд примерно равны. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Многое будет зависеть от того, насколько в оптимальных составах будут играть команды. Пожалуй, наиболее вероятным исходом на такой матч можно назвать очередную ничью 0:0 или 1:1.

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