В июне сборная Украины проведет как минимум 3 матча на Чемпионате Европы по футболу. Все болельщики "желто-синих" с нетерпением ждут начала турнира! Если посмотреть ставки на Евро-2020, там победа команды Андрея Шевченко в финале оценивается коэффициентом 81, победа в группе – 6,1, выход из группы – 1,35. Было бы интересно проанализировать разные факторы и попытаться понять, чего ждать от сборной Украины на Евро-2020.

Последние матчи

В 2021 году подопечные Андрея Шевченко 3 раза сыграли вничью. Но если в матче с Францией, действующими чемпионами мира и фаворитами будущего Евро, это было отличным результатом, но 1:1 с Финляндией и Казахстаном стали настоящей неожиданностью.

Эти результаты выглядят особенно странно после хорошей игры в Лиге наций. Там Украина смогла победить Швейцарию и Испанию, неплохо смотрелась в матчах с немцами. "Желто-синие" покинули Дивизион А только из-за удачной игры швейцарцев вне поля. Перед заключительной игру соперник выдумал историю с коронавирусом и убедил в своей правоте УЕФА, штаб-квартира которого находится в той же Швейцарии.

Статистика

По статистике явно видно, что у Украины огромные проблемы с реализацией моментов! В матче с Казахстаном xG (ожидаемые голы) составил 3.19, то есть подопечные Шевченко должны были забивать на 2.19 больше голов, чем смогли забить. При этом только 35% ударов было в створ ворот (10 из 28). В игре против финнов ситуация с xG немного лучше – 1.93 (но даже эта цифра выглядит плохо), а вот с ударами в створ проблемы еще больше – 22% (4 из 18). Во встрече с французами украинцам откровенно повезло, потому что гол забил соперник. Так xG было 0.75, процент ударов в створ – 0% (0 из 3).

По данным Whoscored, сборная Украины заслужила среднюю оценку 6.59 за эти 3 игры. В среднем, они наносили по 16 ударов за игру, а смогли реализовать только 3, то есть по 1 за матч. Успешность передач – 88%, выигранных случаев борьбы в воздухе в среднем 10. Удивительно, но все это хуже, чем в Лиге наций, где Украина добилась относительно неплохого результата. Там в среднем за игру команда наносила 7 ударов, забила 5 голов, тоже 1 за матч, успешных передач было 81,3%, среднее количество случаев выигранной борьбы в воздухе 7. Средняя оценка на Лигу наций по версии Whoscored равна 6,51.

Получается, что в том турнире подопечные Шевченко играли хуже, но реализация была значительно лучше, чем в отборе на Чемпионат мира.

Состав

Главным открытием Лиги наций стала игра Георгия Бущана, который по версии Whoscored заслужил среднюю оценку 7,85. Отлично себя проявили Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Тимчик, Николай матвиенко, Виталий Миколенко. Однако уже в отборе на ЧМ лидером стал Руслан Малиновский. Сразу за ним в Whoscored идут Сергей Сидорчук, Евгений Макаренко, Александр Караваев, Зинченко и Роман Яремчук. Отсутствие стабильности в составе и игра отдельных футболистов вызывает определенные беспокойства!

Соперники

У Украины средний xG за последние 5 матчей равен 1,1, в среднем футболисты забивают по 0,7 голов за игру, пропускают по 2,4, у Нидерландов эти показатели 2,18, 1,8 и 1 соответственно. Поражение от этой команды не будет чем-то странным. У Македонии те же цифры равны 1,34, 1,9 и 1,2 соответственно. Македонцы даже смогли обыграть Германию в последнем матче отбора к Чемпионату мира. У Австрии тоже дела идут лучше, чем у украинцев – 1,55, 1,7 и 1,3.

Судя по этим данным, подопечные Андрея Шевченко – аутсайдеры группы. Но стоит учитывать, что они играли у Дивизионе А Лиги наций в отличие от македонцев и австрийцев.

Выводы

Статистика показывает, что Украина хуже своих соперников на Чемпионате Европы. Никого нельзя недооценивать. Здесь роль может сыграть только дар мотивации и сумасшедшее влияние, которое оказывает авторитет Андрея Шевченко на всех игроков. Ему нужно будет играть в оборонительный футбол против всех оппонентов, стараться пользоваться контратаками. Много информации дадут ближайшие товарищеские матчи. Если там реализация будет лучше (забитое количество голов будет не сильно отличаться от xG), украинцы смогут показать хороший результат. В противном случае мы увидим очередной позор на крупном турнире!

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