Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

В трійці фаворитів за версією гравців Франція, Німеччина та Бельгія

FAVBET надихнувся старим, добрим ритуалом, що у минулому супроводжував кожен міжнародний футбольний турнір — заповнення сітки аж до фіналу. Ця механіка стала основою нової акції “Навангуй результати Євро”.

Кожен учасник може заповнити на сайті турнірну сітку Євро-2020 та спрогнозувати, хто вийде з груп, переможе у раундах плей-офф та виграє турнір.

Наразі вболівальники найбільше вірять в перемогу Франції. Такий прогноз з робили 34,6% учасників. 16,5% надають перевагу Німеччині, 15,6% Бельгії, а 14,1% Англії. Перемогу України прогнозують 2,5% фанів.

Спрогнозувати переможця Євро на сайті FAVBET може кожен охочий. Приємне доповнення — шанс виграти до 25 000 гривень. Сума виграшу залежить від кількості вірно передбачених результатів. За вірно вгадані місця команд в групах та прохід 1/8 фіналу учасники отримають по 500 гривень. За вірно вгаданих переможців чвертьфіналів та півфіналів по 1000 гривень, а за вгаданого переможця фіналу — 1500 гривень. Кожен невірно передбачений результат, зменшуватиме суму виграшу на 1500 гривень.

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