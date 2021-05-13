УЄФА привітав Динамо з днем народження, згадавши легендарний матч

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 13 травня київському Динамо виповнилося 94 роки.

Не забув про визначну дату навіть УЄФА. З цієї нагоди пресслужба Союзу опублікувала відеоогляд легендарного матчу киян проти Барселони на Камп Ноу, який завершився капітуляцією господарів з рахунком 0:4.

⚪️🔵 С днем рождения, @DynamoKyiv! 🎁🎈



⏪ Вспоминаем легендарную победу киевлян на "Камп Ноу" из 1997 года 👇#ЛигаЧемпионов | 9️⃣4️⃣🎂 pic.twitter.com/EJsHfwYIuT — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 13, 2021

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