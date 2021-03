Прикрий епізод стався в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між шотландським Рейнджерсом і чеською Славією.

Нападник шотландців Кемар Руф, який незадовго до цього вийшов на заміну, а-ля каратист страбну у голову голкіперу чехів Ондржея Коларжа. Пряма червона картка! На жаль, воротар не зміг продовжити поєдинок, а його команда здобула перемогу (0:2) та вийшла в чвертьфінал ЛЄ.

Bloody Hell!!! Red card challenge from Roofe, as if the commentators have been debating it 😂 pic.twitter.com/Cl2jKvq8pq