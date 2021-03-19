Захисник чеської Славії Ондржея Кудела проявив расизм стосовно гравця Рейнджерс Глена Камара.

Про це заявив головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард.

"Я сильно розлючений. Складно описати, що я відчуваю зараз, тому що я знаю Глена Камара і довіряю йому на 100%. Це дуже прикро, занадто багато такого відбувається у світовому футболі.

Гравець Славії був причиною цього, і потім ситуація загострилася ще більше. До футболістів приєдналися вболівальники, а расизм зростає та посилюється. Щось треба з цим робити. Це не моя компетенція, але я підтримую Глена Камара.

Я на 100% вірю в звинувачення щодо расизму. Інші гравці, які стояли поруч, теж чули це. Я готовий стати поруч з ним і підтримати. Тепер ця ситуація - в компетенції УЄФА. Сподіваюся, що цю історію не будуть замовчувати", - сказав Джерард.