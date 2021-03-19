Джерело - Sport.ua.
Захисник чеської Славії Ондржея Кудела проявив расизм стосовно гравця Рейнджерс Глена Камара.
Про це заявив головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард.
"Я сильно розлючений. Складно описати, що я відчуваю зараз, тому що я знаю Глена Камара і довіряю йому на 100%. Це дуже прикро, занадто багато такого відбувається у світовому футболі.
Гравець Славії був причиною цього, і потім ситуація загострилася ще більше. До футболістів приєдналися вболівальники, а расизм зростає та посилюється. Щось треба з цим робити. Це не моя компетенція, але я підтримую Глена Камара.
Я на 100% вірю в звинувачення щодо расизму. Інші гравці, які стояли поруч, теж чули це. Я готовий стати поруч з ним і підтримати. Тепер ця ситуація - в компетенції УЄФА. Сподіваюся, що цю історію не будуть замовчувати", - сказав Джерард.
Після матчу на території стадіону був побитий саме цей захисник гостей Ондржей Кудела, про що повідомили чеські журналісти. Поки що невідомо, хто саме це зробив.
Через скандал гравців Славія після гри не допускали в роздягальню, команда довго не могла залишити стадіон Айброкс. Клуб викликав поліцію у зв'язку з подією.