Манчестер Юнайтед переміг Мілан. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У 1/8 фіналу Ліги Європи Мілан приймав Манчестер Юнайтед, Рейнджерс - Славію, а Янг Бойз - Аякс.
У всіх трьох матчах перемоги здобули гості.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 18 березня
Мілан - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 49 Погба
(Перший матч - 1:1)
Рейнджерс - Славія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Олаїнка, 0:2 - 74 Станчу
(Перший матч - 1:1)
Янг Бойз - Аякс 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Нерес, 0:2 - 49 Тадич
(Перший матч - 0:3)
Раніше, Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи.