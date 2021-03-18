 Манчестер Юнайтед переміг Мілан. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед переміг Мілан. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи

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Стали відомі ще три учасники 1/4 фіналу турніру
Манчестер Юнайтед переміг Мілан. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи
#МЮ, #Мілан, #Аякс, #Славія

Джерело - Чемпіон.

У 1/8 фіналу Ліги Європи Мілан приймав Манчестер Юнайтед, Рейнджерс - Славію, а Янг Бойз - Аякс.

У всіх трьох матчах перемоги здобули гості.

Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 18 березня

Мілан - Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 49 Погба

(Перший матч - 1:1)

Рейнджерс - Славія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Олаїнка, 0:2 - 74 Станчу

(Перший матч - 1:1)

Янг Бойз - Аякс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Нерес, 0:2 - 49 Тадич

(Перший матч - 0:3)

Раніше, Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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