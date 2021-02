Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів

Нападник лондонського Арсенала Букайо Сака має чудове почуття гумору. Футболіст дотепно звернувся до фанатів Гармашів у своєму Twitter.

"Так, ми, майже, довели вас до серцевого нападу, але ми любимо усіх вас", - зазначив Сака.

Yes we almost gave you a heart attack but we love you all ! 😂❤️ More nights like this please boys 😍🔥🔥 #COYG 🥳 pic.twitter.com/hiZO95NzUT