Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів

Джерело - Чемпіон.
Нападник лондонського Арсенала Букайо Сака має чудове почуття гумору. Футболіст дотепно звернувся до фанатів Гармашів у своєму Twitter.
"Так, ми, майже, довели вас до серцевого нападу, але ми любимо усіх вас", - зазначив Сака.
Yes we almost gave you a heart attack but we love you all ! 😂❤️ More nights like this please boys 😍🔥🔥 #COYG 🥳 pic.twitter.com/hiZO95NzUT— Bukayo Saka (@BukayoSaka87) February 25, 2021
Нагадаэмо, Арсенал вирвав перемогу на останніх хвилинах у Бенфіки та пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником Арсенала стане грецький Олімпіакос.
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