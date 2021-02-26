Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів

Джерело - Чемпіон.

Нападник лондонського Арсенала Букайо Сака має чудове почуття гумору. Футболіст дотепно звернувся до фанатів Гармашів у своєму Twitter.

"Так, ми, майже, довели вас до серцевого нападу, але ми любимо усіх вас", - зазначив Сака.

Yes we almost gave you a heart attack but we love you all ! 😂❤️ More nights like this please boys 😍🔥🔥 #COYG 🥳 pic.twitter.com/hiZO95NzUT — Bukayo Saka (@BukayoSaka87) February 25, 2021

Нагадаэмо, Арсенал вирвав перемогу на останніх хвилинах у Бенфіки та пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником Арсенала стане грецький Олімпіакос.

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