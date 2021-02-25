 Арсенал вибив Бенфіку, перемоги Аякса та Вільярреала. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал вибив Бенфіку, перемоги Аякса та Вільярреала. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 22:07 100 0
Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Арсенал вибив Бенфіку, перемоги Аякса та Вільярреала. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи
1/16 фіналу, 25 лютого

Арсенал - Бенфіка 3:2 (1:1)

(За підсумками двох зустрічей: 4:3)

Голи: 1:0 - 21 Обамеянг, 1:1 - 43 Гонсалвеш, 1:2 - 61 Сілва, 2:2 - 67 Тірні, 3:2 - 87 Обамеянг

Аякс - Лілль 2:1 (1:0) 

(За підсумками двох зустрічей: 4:2)

Голи: 1:0 - 15 Классен, 1:1 - 78 Язіджі, 2:1 - 88 Нерес

Вільярреал - Зальцбург 2:1 (1:1) 

(За підсумками двох зустрічей: 4:1)

Голи: 0:1 - 17 Беріша, 1:1 - 40 Морено, 2:1 - 89 Морено 

Гоффенгайм - Молде 0:2 (0:1)

(За підсумками двох зустрічей: 3:5)

Голи: 0:1 - 20 Улланд-Андерсен, 0:2 - 90+5 Улланд-Андерсен 

Наполі - Гранада 2:1 (1:1) 

(За підсумками двох зустрічей: 2:3)

Голи: 1:0 - 3 Зелінські, 1:1 - 25 Монторо, 2:1 - 59 Руїс

Рейнджерс - Антверпен 5:2 (1:1) 

(За підсумками двох зустрічей: 9:5)

Голи: 1:0 - 9 Морелос, 1:1 - 32 Рафаелов, 2:1 - 46 Паттерсон, 3:1 - 55 Кент, 3:2 - 57 Ламкель, 4:2 - 79 Барішич (пен), 5:2 - 90+2 Іттен (пен)

 

 

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