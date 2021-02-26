Російські команди провели ганебну європейську кампанію

Джерело - Чемпіон.

Напередодні російський Краснодар вилетів із Ліги Європи, вдруге програвши загребському Динамо. Таким чином, росіяни залишилися без жодної команди в єврокубках.

Російський сайт sports.ru дотепно потролило як Краснодар, так і інші команди, які покинули європейські Кубки раніше. Зазначимо, що російські команди в сезоні 2020/21 виграли лише 1 гру із 26.

Раніше повідомлялося, що Україна завдяки Шахтарю та Динамо впритул наблизилась до Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА та за підсумками сезону може повернутися в ТОП-10, обійшовши Росію.

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