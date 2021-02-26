Клуби РПЛ невдало виступили в основній стадії в цьому сезоні

Джерело - Чемпіон.

Всі російські клуби вилетіли з єврокубків в нинішньому сезоні.

Останнім свою кампанію завершив Краснодар, який виявився слабшим за загребське Динамо (0:1, 2:3) в 1/16 фіналу Ліги Європи.

В цілому клуби РПЛ провели в цьому сезоні в єврокубках 26 матчів, в яких була досягнута лише одна перемога. 2 грудня Краснодар обіграв удома французький Ренн (1:0) в матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Зеніт, Локомотив і ЦСКА вилетіли ще після групового раунду. У московських команд було по три нічиїх і три поразки, а Зеніт зазнав п'ятьох поразок при одній нічиїй.