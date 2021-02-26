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Російські клуби здобули 1 перемогу в 26 матчах єврокубків

Сьогодні 11:24 596 2
Клуби РПЛ невдало виступили в основній стадії в цьому сезоні
Російські клуби здобули 1 перемогу в 26 матчах єврокубків
#ЛЄ, #ЛЧ, #Краснодар

Джерело - Чемпіон.

Всі російські клуби вилетіли з єврокубків в нинішньому сезоні.

Останнім свою кампанію завершив Краснодар, який виявився слабшим за загребське Динамо (0:1, 2:3) в 1/16 фіналу Ліги Європи.

В цілому клуби РПЛ провели в цьому сезоні в єврокубках 26 матчів, в яких була досягнута лише одна перемога. 2 грудня Краснодар обіграв удома французький Ренн (1:0) в матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Зеніт, Локомотив і ЦСКА вилетіли ще після групового раунду. У московських команд було по три нічиїх і три поразки, а Зеніт зазнав п'ятьох поразок при одній нічиїй.

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