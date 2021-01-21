Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки

Джерело - Чемпіон.

В індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Ангольці українська біатлоністка Юлія Джима показала 2-й результат і завоювала срібло.

Джима здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці на Кубку світу

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹



🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA

🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

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