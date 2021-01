Австрійка Ліза Тереза Хаузер втратила не тільки шанс на призове місце, але і приклад гвинтівки в результаті падіння на останньому колі в мас-старті шостого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі.

Про це сама спортсменка повідомила уболівальникам на своїй сторінці в Instagram

Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 😫https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TV8BYJy3Ej