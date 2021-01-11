Джерело - Чемпіон.

Напередодні збірна Росії виграла змішану естафету на етапі Кубку світу в Обергофі. Росіяни не потрапляли на подімум на етапах КС 43! гонки поспіль.

Проте, є дещо цікавіше, аніж перемога росіян. Відомий коментатор Дмітрій Губєрнієв пообіцяв з'їсти власний ботинок у прямому етері на федеральному телеканалі, якщо росіяни не потраплятимуть нам подіум у 50 гонках поспіль. Тож перемога російських біатлоністів позбавила нас незабутнього видовища. Губєрнієв надзвичайно емоційно кричав у прямому етері під часу фінішу естафети.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua