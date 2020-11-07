Динамо – Шахтар: бійки, вилучення...

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 8 листопада, в 9 турі УПЛ відбудеться найзапекліше протистояння українського футболу Динамо - Шахтар.

YouTube канал Football Hub підготував підбірку бійок, вилучень і найдрайвовіших епізодів із українського класико за останні 10 років.

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Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн центрального матчу УПЛ.

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