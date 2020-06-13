Циганков зіграв 100-й матч за Динамо в УПЛ

Лідер киян свій перший матч в УПЛ зіграв чотири роки тому

Вінгер Динамо Віктор Циганков провів ювілейний матч у рамках національних чемпіонатів України.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Циганков у матчі проти Зорі в 100-й раз вийшов за "біло-синіх" в матчах УПЛ та став 37-м гравцем в історії Динамо, який досяг цього показника.

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Дебютував Циганков в УПЛ 14 серпня 2016 року в матчі проти Сталі. На його рахунку 43 м'ячі за киян.

Ювілейні матчі Віктора Циганкова в УПЛ:

1-й 14.08.2016 Сталь К 2:1 (г)

10-й 12.12.2016 Шахтар 3:4 (д)

20-й 31.05.2017 Чорноморець 2:1 (д)

30-й 01.10.2017 Зоря 4:4 (г)

40-й 01.04.2018 Маріуполь 3:2 (г)

50-й 03.08.2018 Шахтар 1:0 (д)

60-й 28.10.2018 Львів 0:1 (д)

70-й 03.04.2019 Зоря 3:2 (г)

80-й 03.08.2019 Львів 3:0 (г)

90-й 27.10.2019 Карпати 1:1 (д)

100-й 13.06.2020 Зоря 3:1 (г)

Раніше, Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ.

Також, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою.