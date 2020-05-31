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Шахтар - Динамо: підсумки матчу 24 туру УПЛ

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Шахтар - Динамо: підсумки матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар упевнено розібрався з Динамо в 24 турі української Прем'єр-ліги.

На гол Буяльського, гірники відповіли дублем Марлоса та голом Антоніо.

1. Величезна різниця в класі

Рівень Шахтаря прямо зараз набагато вищий. Невмотивовані гірники без жодних проблем розібралися з киянами. На початку гри, здавалося, що гірники не дуже то й прагнуть виграти, а грають скоріше за рахунком, що йдовів гол у відповідь, буквально за дві хвилини після того як Динамо вийшло вперед. У другому ж таймі Шахтар грв настільки легко та невимушено, що виникало відчуття, що ми дивимось звичайне тренування.

2. У Динамо немає лідера

Відверто кажучи, гра для Шахтаря не мала великого турнірного значення, чого не скажеш про Динамо. Напередодні Динамо опустилося на 4 сходинку в турнірній таблиці. Тож очки у грі з прнциповим суперником підопічним Михайличенка були конче необхідні. Проте за ходом гри, у діях Динамо не було помітно якоїсь надмотивації та жаги до перемоги. Можливо, киянам не вистачило свого лідера Віктора Циганкова, який через травму не зміг допомогти команді. Можливо...

Відео дня. Цітаішвілі виконав космічний пас - Буяльський забив

3. Динамо не заслуговує на друге місце

Прямо сьогодні, і прямо зараз, Динамо не заслуговує на друге, лігочемпіонівське місце. У команди немає, ані малюнку гри, ані розуміння як її покращити.

Шахтар - Динамо 3:1. Огляд матчу

4. Фактор VAR

На 20 хвилині гри Сергій Сидорчук забив гол у ворота Пятова. Поки динамівці святкували, у карному майданчику лежав на газоні Тарас Степаненко. Як показав відеповтор, у боротьбі під час кутового, який передував голу, Денис Попов зачепив рукою обличчя Степаненка. Арбітр зустрічі Катерина Монзуль, скориставшись VARом, відмінила взяття воріт і показала Попову жовту картку. Епізод досить суперечливий, а поведінка Степаненка занадто награна, але факт залишається фактом. Одне можна сказати напевно, Попов на жовту картку не заслуговував.

5. Шахтар - чемпіон!

Підопічні Каштру за 8 турів до завершення чемпіонату мають 16-очковий відрив від конкурентів. Уявити, що хтось, або щось зможе помішати гірниками чемпіонство, важко.

Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було

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