Джерело - Чемпіон.

Шахтар упевнено розібрався з Динамо в 24 турі української Прем'єр-ліги.

На гол Буяльського, гірники відповіли дублем Марлоса та голом Антоніо.

1. Величезна різниця в класі

Рівень Шахтаря прямо зараз набагато вищий. Невмотивовані гірники без жодних проблем розібралися з киянами. На початку гри, здавалося, що гірники не дуже то й прагнуть виграти, а грають скоріше за рахунком, що йдовів гол у відповідь, буквально за дві хвилини після того як Динамо вийшло вперед. У другому ж таймі Шахтар грв настільки легко та невимушено, що виникало відчуття, що ми дивимось звичайне тренування.

2. У Динамо немає лідера

Відверто кажучи, гра для Шахтаря не мала великого турнірного значення, чого не скажеш про Динамо. Напередодні Динамо опустилося на 4 сходинку в турнірній таблиці. Тож очки у грі з прнциповим суперником підопічним Михайличенка були конче необхідні. Проте за ходом гри, у діях Динамо не було помітно якоїсь надмотивації та жаги до перемоги. Можливо, киянам не вистачило свого лідера Віктора Циганкова, який через травму не зміг допомогти команді. Можливо...

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3. Динамо не заслуговує на друге місце

Прямо сьогодні, і прямо зараз, Динамо не заслуговує на друге, лігочемпіонівське місце. У команди немає, ані малюнку гри, ані розуміння як її покращити.

Шахтар - Динамо 3:1. Огляд матчу

4. Фактор VAR

На 20 хвилині гри Сергій Сидорчук забив гол у ворота Пятова. Поки динамівці святкували, у карному майданчику лежав на газоні Тарас Степаненко. Як показав відеповтор, у боротьбі під час кутового, який передував голу, Денис Попов зачепив рукою обличчя Степаненка. Арбітр зустрічі Катерина Монзуль, скориставшись VARом, відмінила взяття воріт і показала Попову жовту картку. Епізод досить суперечливий, а поведінка Степаненка занадто награна, але факт залишається фактом. Одне можна сказати напевно, Попов на жовту картку не заслуговував.

5. Шахтар - чемпіон!

Підопічні Каштру за 8 турів до завершення чемпіонату мають 16-очковий відрив від конкурентів. Уявити, що хтось, або щось зможе помішати гірниками чемпіонство, важко.

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