Джерело - Чемпіон.
У центральному матчі 24-го туру УПЛ донецький Шахтар зустрічався з київським Динамо.
Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ) 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 38 Буяльський, 1:1 - 39 Марлос, 2:1 - 67 Марлос, 3:1 - 74 Маркос
Шахтар: Андрій Пятов - Ісмаїлі, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Додо - Тарас Степаненко - Тайсон (Манор Соломон, 85), Віктор Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Алан Патрік (Євген Коноплянка, 85), Марлос (Тете, 76) - Жуніор Мораєс (Фернандо, 76)
Динамо: Георгій Бущан - Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзьора - Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв - Беньямін Вербич, Віталій Буяльський (Мікель Дуелунд, 89), Георгій Цітаїшвілі (Олександр Караваєв, 76) - Назарій Русин (Карлос Де Пена, 76).
Попередження: Ісмаїлі 24, Віктор Коваленко 46 - Денис Попов 22
Раніше, Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом.