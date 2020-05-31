Київська команда опустилася на четверте місце у турнірці

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 24-го туру УПЛ донецький Шахтар зустрічався з київським Динамо.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

31 травня, 24 тур

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Буяльський, 1:1 - 39 Марлос, 2:1 - 67 Марлос, 3:1 - 74 Маркос

Шахтар: Андрій Пятов - Ісмаїлі, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Додо - Тарас Степаненко - Тайсон (Манор Соломон, 85), Віктор Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Алан Патрік (Євген Коноплянка, 85), Марлос (Тете, 76) - Жуніор Мораєс (Фернандо, 76)

Динамо: Георгій Бущан - Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзьора - Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв - Беньямін Вербич, Віталій Буяльський (Мікель Дуелунд, 89), Георгій Цітаїшвілі (Олександр Караваєв, 76) - Назарій Русин (Карлос Де Пена, 76).

Попередження: Ісмаїлі 24, Віктор Коваленко 46 - Денис Попов 22

Раніше, Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Львовом.