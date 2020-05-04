Ми продовжуємо згадувати найяскравіші моменти сезону 2019/20 і тепер пресслужба Української хокейної ліги пропонує всім уболівальникам освіжити в пам'яті другий місяць чемпіонату Української хокейної ліги подивитися найкрасивіші шайби жовтня.
У ТОП-10 шайб жовтня сезону 2019/20 потрапили найвидовищніші голи - від неймовірних сольних проходів до потужних гарматних пострілів.
У добірці представлені:
- Ефектний сольний прохід від форварда Кременчука Гліба Бондарука;
- Обманний маневр від нападника Донбасу Віталія Ляльки;
- Відмінний кидок від лідера Білого Барса Романа Благого;
- Точна гра на добиванні від капітана білоцерківців Владислава Куцевича;
- Обхід трьох супротивників і демонстрація індивідуальної майстерності від Артема Целогородцева в складі МХК Динамо;
- Потужний кидок форварда Кременчука Дмитра Орлова точно в дальній кут воріт;
- Зіграність першої п'ятірки містян і завершення атаки від Дмитра Созонова;
- Гра на зближення від форварда донеччан Максима Разумова;
- Шайба в більшості від юного нападника Білого Барса Артема Шиманського;
-Точне добивання від Дмитра Созонова після гарматного пострілу Дмитра Орлова.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua