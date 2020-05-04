Ми продовжуємо згадувати найяскравіші моменти сезону 2019/20 і тепер пресслужба Української хокейної ліги пропонує всім уболівальникам освіжити в пам'яті другий місяць чемпіонату Української хокейної ліги подивитися найкрасивіші шайби жовтня.

У ТОП-10 шайб жовтня сезону 2019/20 потрапили найвидовищніші голи - від неймовірних сольних проходів до потужних гарматних пострілів.

У добірці представлені:

- Ефектний сольний прохід від форварда Кременчука Гліба Бондарука;

- Обманний маневр від нападника Донбасу Віталія Ляльки;

- Відмінний кидок від лідера Білого Барса Романа Благого;

- Точна гра на добиванні від капітана білоцерківців Владислава Куцевича;

- Обхід трьох супротивників і демонстрація індивідуальної майстерності від Артема Целогородцева в складі МХК Динамо;

- Потужний кидок форварда Кременчука Дмитра Орлова точно в дальній кут воріт;

- Зіграність першої п'ятірки містян і завершення атаки від Дмитра Созонова;

- Гра на зближення від форварда донеччан Максима Разумова;

- Шайба в більшості від юного нападника Білого Барса Артема Шиманського;

-Точне добивання від Дмитра Созонова після гарматного пострілу Дмитра Орлова.

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