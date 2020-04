ВІДЕО. Останній гол у житті Колбі Кейва

11 квітня, на 26-му році помер нападник Едмонтон Ойлерз Колбі Кейв.

Кейв виявився в критичному стані в ніч з 6 на 7 квітня, коли у нього сталося внутрішньомозковий крововилив. Хокеїст був введений в стан медикаментозної коми і терміново доставлений в палату інтенсивної терапії лікарні в Торонто. У той же день хірурги видалили кісту, що справляла тиск на мозок.

Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком

Свою останню шайбу в житті Кейв закинув у переможній грі з Піттсбургом - 2 листопада 2019 року (1:2).

We'll never forget Colby's last @NHL goal as he displayed some tremendous skill to help the #Oilers capture a big road victory in Pittsburgh this season.



