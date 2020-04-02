Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський

Артем Мілевський завжди був публічною людиною, але зі створенням власного YouTube-каналу Міля ажіотаж навколо нього збільшився в рази. У цьому відео Міля розповість детальніше про найбільш гучні фото із його Instagram.

Як познайомився із Кріштіану Роналду, відпочивав із екс-партнерами по київському Динамо та брав чемпіонство Білорусі із Динамо Брест. Випуск вийшов по-справжньому атмосферним, відвертим та без зайвого пафосу — все як любить Міля.

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