Хоча Шахтар і впевнено переміг Вольфсбург, він може не дійти до чвертьфіналу Ліги Європи. Михайло Співаковський і Сергій Болотніков шукають позитив в цій каші з футболу і коронавірусу, а ще — пояснюють, як Динамо стало найкращим по очікуваних очках в УПЛ.
Таймінг випуску:
01:57 — Коронавірус може зашкодити Шахтарю
03:35 — Вольфсбург розчарував ще більше, ніж Бенфіка
05:46 — Каштру провчив Марлоса, Маркос Антоніо приємно вразив
09:42 — Розбираємо голи і обурюємось діями Коваленка
15:37 — Прогноз на матч-відповідь Шахтаря
16:34 — Динамо видало один з найнудніших матчів сезону
17:05 — Гол Русина — в чому саме облажались арбітри
20:20 — Як Динамо вдалося стати найкращим по очікуваних очках
22:16 — Колос заплатив Дніпру-1 мільйон гривень
22:49 — Віджимаємось за неправильні прогнози
25:15 — Допінг Бєсєдіна — вірити йому чи ні?
26:33 — На Україну в Лізі націй чекає зміна поколінь
30:10 — Знову сперечаємось з вами про ВАР
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua