Хоча Шахтар і впевнено переміг Вольфсбург, він може не дійти до чвертьфіналу Ліги Європи. Михайло Співаковський і Сергій Болотніков шукають позитив в цій каші з футболу і коронавірусу, а ще — пояснюють, як Динамо стало найкращим по очікуваних очках в УПЛ.

Таймінг випуску:

01:57 — Коронавірус може зашкодити Шахтарю

03:35 — Вольфсбург розчарував ще більше, ніж Бенфіка

05:46 — Каштру провчив Марлоса, Маркос Антоніо приємно вразив

09:42 — Розбираємо голи і обурюємось діями Коваленка

15:37 — Прогноз на матч-відповідь Шахтаря

16:34 — Динамо видало один з найнудніших матчів сезону

17:05 — Гол Русина — в чому саме облажались арбітри

20:20 — Як Динамо вдалося стати найкращим по очікуваних очках

22:16 — Колос заплатив Дніпру-1 мільйон гривень

22:49 — Віджимаємось за неправильні прогнози

25:15 — Допінг Бєсєдіна — вірити йому чи ні?

26:33 — На Україну в Лізі націй чекає зміна поколінь

30:10 — Знову сперечаємось з вами про ВАР

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