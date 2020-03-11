П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аталанти Йосип Ілічич зробив покер у ворота Валенсії в матчі-відповіді 1/ 8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ми уже згадували всі випадки в Лізі чемпіонів, коли одному гравцеві вдавалося забити 4 й більше голів у матчі Ліги чемпіонів. Для українських уболівальників особливими є голи, які забив теперішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Але варто згадати і тих кому вдалося забити пента-трик (5 голів). Ліонель Мессі в 1/8 фіналу ЛЧ 2011/12 забив 5 м'ячів у ворота Баєра.

А гравець Шахтаря Луїс Адріано 5 разів розписався у воротах БАТЕ в груповому турнірі сезону 2014/15.

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