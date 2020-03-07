Джерело - Чемпіон.

Найкращий гравець десятиріччя, триразовий чемпіон НБА та дворазовий MVP сезону - Стеф Каррі повернувся на майданчик після 4-місячної паузи.

Каррі ще в жовтні отримав перелом руки та змешений був пропустити більшу частину сезону в НБА. Повернення відбулося у грі проти Торонто Репторс, яку Голден Стейт програв - 113:121.

Проте навіть поразка не затьмарила повернення одного з найкращих баскетболістів і безперечно найкращого снайпера в історії. Каррі в матчі з динозаврами набрав 23 очки, зібрав 7 підбирань і зробив 7 асистів.

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