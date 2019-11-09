Травма лідера Голден Стейт Стефена Каррі виявилася серйознішою ніж очікувалося і гравець може пропустити весь сезон.

Про це розповів інсайдер Рік Бучер.

"Тривала відсутність Каррі пов'язана не тільки з обережністю з боку керівництва команди. Моє джерело в клубі повідомило, що його перелом серйозніша ніж передбачалося і Каррі навряд чи знову вийде на паркет в цьому сезоні", - відзначив Бучер.