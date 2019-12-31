Каррі - найкращий баскетболіст 10-річчя

Джерело - Чемпіон.

Стефена Каррі визнали найкращим гравцем десятиріччя.

За версією видання The New York Times.

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Каррі у 2010-х тричі з Голден Стейтом ставав чемпіоном НБА (2015, 2017-2018), двічі визнавався найціннішим гравцем регулярного чемпіонату, вигравав нагороду самому результативному гравцеві і шість разів їздив на матч всіх зірок.

Всього за 10 років в НБА Каррі відіграв 698 матчів, набираючи в середньому за гру по 23,5 очка, 4,5 підбирання і 6,6 передачі.

На міжнародному рівні у Стефена Каррі з успіхом також повний порядок. Американець в складі збірної США у 2010 і 2014 роках двічі вигравав чемпіонат світу.