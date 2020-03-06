Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії, Торонто обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 4 матчі

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень у матчі проти Філадельфії зіграв менш як 15 хвилин, протягом яких набрав 4 очка і здійснив 4 підбирання.

НБА. Регулярний чемпіонат

6 березня

Сакраменто - Філадельфія 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29)

Шарлотт - Денвер 112:114 (34:31, 17:29, 31:20, 30:34)

Х'юстон - Лос-Анджелес Кліпперс 105:120 (23:33, 21:34, 21:23, 40:30)

Голден Стейт - Торонто 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32)

Раніше, Нью-Йорк обіграв Х'юстон.

Нагадаємо, Детройт поступився Сакраменто.