Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії, Торонто обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Український центровий Сакраменто Олексій Лень у матчі проти Філадельфії зіграв менш як 15 хвилин, протягом яких набрав 4 очка і здійснив 4 підбирання.
НБА. Регулярний чемпіонат
6 березня
Сакраменто - Філадельфія 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29)
Шарлотт - Денвер 112:114 (34:31, 17:29, 31:20, 30:34)
Х'юстон - Лос-Анджелес Кліпперс 105:120 (23:33, 21:34, 21:23, 40:30)
Голден Стейт - Торонто 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32)
Раніше, Нью-Йорк обіграв Х'юстон.
Нагадаємо, Детройт поступився Сакраменто.