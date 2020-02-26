 35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР

Сьогодні 20:19 Valeriy Ruchka 157 0
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР

Джерело - Чемпіон.

35 років тому в київському Палаці спорту трапилася знаменна подія. Розгромивши 7:1 воскресенський Хімік, київський Сокіл єдиний раз у своїй історії й у історії українського хокею загалом здобув бронзові медалі чемпіонату СРСР.

На жаль, про ту подію сьогодні залишилася тільки пам’ять. Бо навіть професійної команди з назвою Сокіл у Києві наразі не існує. Є лише однойменна дитяча школа, а долею легендарного клубу переймаються тільки фанати.

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