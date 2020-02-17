Форвард Порту взяв участь в матчі чемпіонату Португалії проти Віторії Гімарайнш, який завершився перемогою його команди 2:1, а переможний м'яч забив саме Марега.

Але матч він не дограв. Через расистські вигуки деяких фанатів Марега дуже розлютився і самовільно покинув поле. Заспокоїти його партнери не змогли, а головний тренер Сержіу Консейсау замінив гравця.

Йдучи, Марега показав уболівальникам на трибунах середні пальці.

"Просто хочу сказати цим ідіотам, які приходять на стадіон, щоб видавати расистські вигуки: Та пішли ви! Ще хочу подякувати арбітру за те, що він не захистив мене, а навпаки показав жовту картку, хоча я просто захищав свій колір шкіри. Сподіваюся, я більше ніколи не побачу тебе на футбольному полі! " - зазначив Мусса Марега на своїй сторінці в Instagram.

Well done Moussa Marega💪🏽.

Shame on your colleagues. Instead of supporting you and leave as well the field, they try to stop you 🤦🏻‍♂️. @FCPorto pic.twitter.com/5UBBJeA6YD — Botijus (@botijus) February 16, 2020

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