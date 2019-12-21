Джерело - Чемпіон.

У сучасному спорті найвищих досягнень неможливо, а точніше, майже неможливо досягати успіху маючи виключно спортивну складову.

Успіх спортсмена, команди, ліги сьогодні - це в першу чергу вдалий менеджмент, скрупульозно продуманий маркетинг і розуміння того, як привести того чи іншого спортсмена, той чи інший проект до результатів ТОП-рівня.

В українському спорті не так багато менеджерів, які, по-перше, знають як перетворити спорт на бізнесову складову, а по-друге, мають чим похвалатися у контексті реальних результатів та успіхів.

Найчастіше, менеджери, навіть успішні, залишаються в тіні, так би мовити за кадром.

Саме про таких людей піде мова в цьому матеріалові.

Як організовувати забіги на найвищому рівні та популяризувати біг знає відома українська легкоатлетка Ірина Ліщинська, яка із 2016 року працює спортивним директором Run Ukraine.

Той випадок, коли легендарна українська легкоатлетка, срібний призер пекінської Олімпіади після завершення кар'єри не чекала від держави, а почала плідно працювати.

Протягом цього часу була запущена бігова ліга Run Ukraine League, яка поєднала п’ять наймасштабніших бігових заходів у змагання, а також була створена власна рейтингова система та призовий фонд.

Ліга включає старти у п’яти містах України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя. Ліга орієнтована на любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Абсолютні переможці Run Ukraine Running League 2019 за підсумками сезону отримають грошову винагороду у розмірі 20 тис гривень серед чоловіків та жінок відповідно.

Зокрема на останньому забігу цього року Wizz Air Kyiv City Marathon вдалось зібрати 17 тис учасників з України та з-за кордону – 9 тис із столиці та понад 7 тис гостів із інших міст, що стало наймасовішим спортивним заходом в історії України. Для порівняння у першому забігу на Kyiv City Marathon прийняло участь лише 546 учасників.

Вперше в історії Київського марафону він проводився у два дні та на двох локаціях: частина стартів проходила на території ВДНГ, а частина бігунів стартувала на Софійській площі. Під час події було встановлено чотири рекорди України.

Також, за час існування Київського марафону на благодійність було зібрано понад 5 млн гривень. Публічні люди, телеведучі, бізнесмени, колективи компаній об’єднуються заради спортивно-благодійної ініціативи, стають обличчями проектів, закликаючи кожного вести здоровий спосіб життя і жертвувати кошти.

Окрім функцій менеджера, Ліщинська активно сама бігає та проводить тренування, як персональні так і загальні. І головне - видатна українська легкоатлетка опікується масовим спортом і фізкультурою в Україні. Саме тим, чому має приділятися більше уваги в країні.

Як організувати боксерські поєдинки на найвищому рівні знає Олександр Красюк, який є генеральним директором К2 Promotions.

Спочатку компанія займалася виключно організацією поєдинків братів Кличко, згодом зайнялася організацією боксерських шоу в Україні.

Протягом цього часу Красюку вдалося налагодити тісні партнерські взаємини з провідними промоутерами і менеджерами всього світу, встановити ділові зв'язки з усіма основними боксерськими версіями і завоювати репутацію одного з найбільш впливових функціонерів Східної Європи в сфері професійного боксу.

Серед найвідоміших боксерів які були у К2 є Олександ Усик, Геннадій Головкін, В'ячеслав Узелков, Денис Берінчик та інші.

Саме "під менеджментом" Олександра Красюка Олександр Усик виграв Мухаммед Алі Трофі та став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. А вже після чемпіонського бою з Гассієвим К2 підписала контракт про співпрацю з Едді Гірном і його компанією Matchroom Boxing, що дає можливість влаштовувати серйозні бої українському боксерові.

Сергій Палкін обіймає посаду генерального директора Шахтаря із 2004 року.

Протягом цього часу "гірники" змогли стати одним із найтитулованіших футбольних клубів України, а також виграти Кубок УЄФА у 2009 році.

За цей час донецький клуб не лише навчився вкладати кошти у перспективних гравців, а й зміг першим в Україні заробляти чималі кошти на продажі власних зірок.

До вашої уваги ТОП-10 трансферів Шахтаря:

Фред - Манчестер Юнайтед 2018/19 59 млн євро

Алекс Тейшейра - Цзянсу Сунін 2015/16 50 млн євро

Фернандінью - Манчестер Сіті 2013/14 40 млн євро

Вілліан - Анжи 2012/13 35 млн євро

Дуглас Коста - Баварія 2015/16 30 млн євро

Генріх Мхітарян - Боруссія Д 2013/14 27,5 млн євро

Дмитро Чигринський - Барселона 2009/10, 25 млн євро

Анатолій Тимощук - Зеніт сезон 2006/07 14,5 млн євро

Матузалем - Сарагоса сезон 2007/08 14 млн євро

Елано - сезон 2007/08 Манчестер Сіті 12 млн євро

Успішність генерального менеджера "гірників" підтверджують цифри. Минулого сезону Шахтар заробив 3,76 млрд грн (139 млн євро) без вирахування податків. Дана суму одразу на 2 млрд гривень (75 млн євро) є вищою, ніж у сезоні 2017/18.

Хоча не лише на трансферній ниві відзначився гендир Шахтаря. За цей час у стані гірників вибудували чітку вертикаль розвитку, створили власну академію, яка працює за всіма сучасними трендами, а найголовніше - Шахтар домінує в чемпіонаті України.

Як створити якісний спортивний продукт і запровадити купу ноу-хау для нашої країни знає виконавчий директор Олексій Брага.

Що ми глобально знаємо про український хокей? Колишня слава і спортивні результати вщухли, але саме зараз почалося відродження цього виду спорту і різні проекти і нова ліга в Україні рясніють вже на устах журналістів та вболівальників.

Ліга проводить всього 4-й сезон, не має фінансування від держави і вибудовує комерційну модель проведення змагання.

Національна федерація передала всі права на проведення чемпіонату і хочеться відзначити - що де-факто, саме діючі учасники ліги врятували український хокей від знищення і модель ліги явно ефективна.

Здавалося б, неможливо швидко розвивати нетоповий вид спорту в країні і це дійсно важко, але в даному випадку завдяки правильно вибудуваній стратегії та інноваціям керівництво ліги займається активним просуванням хокею і хочемо відзначити, що це успішно виходить.

Почнемо з того, що ніхто раніше не впроваджував у себе - "Офіційний річний звіт про діяльність ліги". У році, що минає саме Олексій Брага запропонував уболівальникам у відкритому доступі почитати про діяльність ліги. Якщо говорити про більш топові і розкручені види спорту як футбол, бокс, біатлон та інші - цього немає і цей крок дав поштовх спортивному ринку України. Більше 50 сторінок різноманітної інформації про учасників, статистика та інформація про всі проекти ліги. Цікаво як і для вболівальників, так і для журналістів.

UHL Awards - урочиста церемонія нагородження кращих спортсменів року

Мабуть те, на що варто звернути увагу точно всім видам спорту. В країні такий захід робить тільки НОК України, а в грудні провела УАФ, але знову ж першими серед ліг провели саме УХЛ в цьому році і провели дуже гідно, об'єднавши селебрітіс, функціонерів інших видів спорту, олімпійських чемпіонів і медіа - були отримані тільки одні відгуки - з боку спортсменів футболу, баскетболу, легкої атлетики та спортивних менеджерів прозвучало зі сцени - таких заходів не вистачає у всіх видах спорту і хотілося б, щоб таке проводилося і у всіх.

№1 в Україні по роботі в Діджитал

Упор ліги на діджитал з дня заснування, робота з усіма інструментами по комунікації з уболівальниками - Українська хокейна ліга №1 в Україні за кількістю передплатників в фейсбук і номер 4 в світі серед хокейних ліг з охопленням новин більше 1,5 млн осіб на місяць. Постійні нові рубрики, конкурси, все живе і це дійсно правильно, адже за вболівальника потрібно боротися. Окремо потрібно відзначити роботу сайту - все побудовано професійно, щоденні оновлення та робота в цілому з усіма ЗМІ України.

Ну і наостанок, уперше з 2013 року Україна виграла право на проведення Континентального кубка IIHF. Головою оргкомітету став Олексій Брага і під його керівництвом подія пройшла на дуже високому рівні, з аншлагами на кожному матчі і напевно шаблоном для інших видів спорту - як шоу і піар залучають уболівальників на хокейні трибуни.

Виходячи з усього перерахованого вище, можна виділити один з найкращих підходів у роботі з уболівальниками, спортивний маркетинг у своєму кращому прояві, відсутній у більшості видах спорту, легко можна брати за основу іншим менеджерам.

Як в Україні створити всесвітньовідому лігу із залученням ТОП-спортсменів знає президент WWFC (World Warriors Fighting Championship) Володимир Тесля.

У 2013 році Володимир Тесля повернувся з Франції до України, маючи чітку ідею створити лігу зі змішаних єдиноборств.

Створюючи з нуля всесвітню Лігу World Warriors Fighting Championship, Володимир Тесля був позбавлений будь-яких гарантій успішності проекту. Тим більше, змішані бойові мистецтва в Україні на той момент не могли похвалитися будь-якою популярністю. Але, поставивши одного разу амбітну мету, незмінно рухомий бажанням вивести українські ММА на принципово новий рівень, сьогодні Володимир Тесля не без задоволення виконаною роботою і навіть із заслуженою гордістю може констатувати, що у нього вийшло. Констатуємо це і ми.

WWFC - об'єктивно найсильніший український промоушен, про який знають і говорять далеко за межами країни. А змішані бойові мистецтва в Україні переживають справжній бум, про що свідчить справжній глядацький ажіотаж, який мав змогу на власні очі бачити автор цих рядків.

Починаючи з 2014 року Ліга провела 49 івентів найвищого рівня. WWFC розвивається й далі, продовжуючи завидний прогрес від турніру до турніру. А з березня 2018 року почала активну діяльність і любительська Федерація змішаних бойових мистецтв України (UF MMA), де Тесля також посів пост президента.

Влітку 2019 року Ліга змішаних бойових мистецтв WWFC і один з найбільших в світі дистриб'юторів контенту для ММА і кікбоксингу "Fight Globe" підписали угоду про довгострокову співпрацю. А на початку осені цього ж року, Ліга WWFC представила стратегію розвитку ММА в Україні. Під час заходу було представлено нову стратегію розвитку промоції та оголошений файткард турніру WWFC 15.

Керівництво ліги WWFC повідомив про плани розвитку організації на найближче майбутнє:

• 19 вересня буде офіційно відкритий спортивний клуб WWFC GYM, в якому бійці турніру WWFC 15 проведуть відкрите тренування.

• 2 листопада в Харкові вперше відбудеться великий номерний турнір WWFC 16.

• 14 грудня у Києві ліга WWFC організовує міжконтинентальний турнір з ММА, в якому візьмуть участь кращі бійці змішаних бойових мистецтв України та Китаю.

• У грудні відбудеться вже друга щорічна церемонія нагородження кращих ММА-бійців України - WWFC Awards 2020.

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