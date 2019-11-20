Хавбек Аталанти виграв голосування серед наших читачів

Джерело - Чемпіон.

Позавчора, 18 листопада, наш сайт запустив голосування серед свої читачів щоб визначити найкращого футболіста збірної України в кваліфікації Євро-2020.

Найкращим футболістом збірної за версією читачів Чемпіона став Руслан Маліновський. За хавбека Аталанти віддали свій голос 272 респонденти, що становить 35 %.

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Друге місце посів нападник синьо-жовтих Роман Яремчук - 206 (27%).

Замкнув трійку найкращих півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко - 115 (15%).

Нагадаємо, збірна України виграла групу B кваліфікації Євро-2020 та ще за 2 тури до закінчення відбіркового турніру запезпечила собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялося, що збірна України потрапила до першого кошика під час жеребкування фінальної частини Євро, яке відбудеться 30 листопада, у Бухаресті (Румунія).

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