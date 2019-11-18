Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України, матчем проти збірної Сербії закінчили не лише кваліфікаційний турнір до Євро-2020, а й календарний рік.

Підопічні Шевченка без поразок провели відбірковий цикл 2019 року. Саме час визначити найкращого футболіста збірної у відборі до чемпіону Європи.

Нагадаємо, українці посіли перше місце в групі В. А напередодні, голи Романа Яремчука та Артема Бєсєдіна принесли синьо-жовтим нічию у виїзній грі з сербами.

Дивіться божевілля від Олександра Зінченка за посиланням.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua