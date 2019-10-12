Російський боксер, чемпіон світу за версією WBO у напівважкій вазі Сергій Ковальов у своєму Instagram акаунті звернувся до Олександра Усика, який дебютує в суперважкій вазі.
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"Мої найкращі побажання Олександру Усику в цю суботу в його дебюті в суперважкій вазі. Удачі, Саня! З Богом", - написав Ковальов.
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🇷🇺Мои лучшие пожелания Александру Усику в эту субботу в его дебюте в супертяжелом весе💪🏼 Удачи, Саня! С Богом🙏🏼 #крашер #Ковалёв #бокс #чемпионы #абсолютныйчемпион #россия #украина #сша #америка _____________________________________________________________🇺🇸My best wishes to Aleksandr Usyk and his team this Saturday in his debut in heavyweight devision 🥊 #krusher #kovalev #usyk #worldchampions #wbo #usa #russia #ukraina #boxing #чемпионы
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