🇷🇺Мои лучшие пожелания Александру Усику в эту субботу в его дебюте в супертяжелом весе💪🏼 Удачи, Саня! С Богом🙏🏼 #крашер #Ковалёв #бокс #чемпионы #абсолютныйчемпион #россия #украина #сша #америка _____________________________________________________________🇺🇸My best wishes to Aleksandr Usyk and his team this Saturday in his debut in heavyweight devision 🥊 #krusher #kovalev #usyk #worldchampions #wbo #usa #russia #ukraina #boxing #чемпионы