Російський боксер, чемпіон світу за версією WBO у напівважкій вазі Сергій Ковальов у своєму Instagram акаунті звернувся до Олександра Усика, який дебютує в суперважкій вазі.

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"Мої найкращі побажання Олександру Усику в цю суботу в його дебюті в суперважкій вазі. Удачі, Саня! З Богом", - написав Ковальов.

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