Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті

Сьогодні, 1 жовтня, в італійському Бергамо відбувається поєдинок 2-го туру Юнацької ліги УЄФА, в якому Аталанта U-19 приймає донецький Шахтар U-19.

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На 26-й хвилині Шахтар відкрив рахунок за допомогою оригінально розіграного пенальті. Михайло Мудрик відкинув м'яч на Георгія Судакова, і той відправив м'яч у порожні ворота повз голкіпера, який впав. Дивіться відео епізоду.

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