Такі гарматі позаздрить сам Роберто Карлос

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 вересня, свій останній матч у професіональній кар'єрі зіграв американський голкіпер Тім Говард, який відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед і Евертон.

Саме час згадати гармату імені Антунеша у ворота американського кіпера навесні 2015 року в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Евертон (5:2).

Цікаво, що ще в юнацькі роки Говарду лікарі поставили рідкісний діагноз Синдром Туретта.

Такому удару позаздрить сам Роберто Карлос.

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