Легендарний американський голкіпер завершив кар'єру

40-річний американець відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед та Евертон.

Джерело - Чемпіон.

Відомий американський воротар Тім Говард, який чимало років пограв в АПЛ, провів останній матч у професіональній кар'єрі.

Про це повідомляє офіційний сайт MLS.

Минулої ночі Колорадо Рапідс у 33-му турі регулярного сезону МЛС розгромив Даллас (3:0). Цей матч став останнім у 22-річній кар`єрі Тіма Говарда.

One last time at home #Rapids96 pic.twitter.com/tigRNlU5PG — Tim Howard (@TimHowardGK) 29 September 2019

40-річний американець відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед та Евертон. У складі "ірисок" Говард провів десять сезонів. За збірну США він грав протягом 15-ти років, провів 121 матч. В його активі 5 трофеїв.

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