Легендарний американський голкіпер завершив кар'єру

Відомий американський воротар Тім Говард, який чимало років пограв в АПЛ, провів останній матч у професіональній кар'єрі.

Про це повідомляє офіційний сайт MLS.

Минулої ночі Колорадо Рапідс у 33-му турі регулярного сезону МЛС розгромив Даллас (3:0). Цей матч став останнім у 22-річній кар`єрі Тіма Говарда.

