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Україна - Іспанія 6:4. Огляд матчу

Сьогодні 17:00 Valeriy Ruchka 528 0
Збірна України розібралася з Іспанією на Європейських іграх
Україна - Іспанія 6:4. Огляд матчу

Збірна України з пляжного футболу обіграла команду Іспанії на Європейських іграх, які відбуваються в Мінську.

У другому матчі групового етапу українська команда обіграла збірну Іспанії. Зустріч завершилася з рахунком 6:4.

Нагадаємо, Хоцянівський виборов для України бронзу Європейських ігор.

Також, Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.

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