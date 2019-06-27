Україна - Іспанія 6:4. Огляд матчу

Збірна України з пляжного футболу обіграла команду Іспанії на Європейських іграх, які відбуваються в Мінську.
У другому матчі групового етапу українська команда обіграла збірну Іспанії. Зустріч завершилася з рахунком 6:4.
Нагадаємо, Хоцянівський виборов для України бронзу Європейських ігор.
Також, Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх.
Джерело - Чемпіон.
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