Україна - Іспанія 6:4. Огляд матчу

Збірна України розібралася з Іспанією на Європейських іграх

Збірна України з пляжного футболу обіграла команду Іспанії на Європейських іграх, які відбуваються в Мінську. У другому матчі групового етапу українська команда обіграла збірну Іспанії. Зустріч завершилася з рахунком 6:4. Нагадаємо, Хоцянівський виборов для України бронзу Європейських ігор. Також, Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua