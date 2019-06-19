Бутко повторив легендарне фото Де Брюйне. Зінченко зацінить

Захисник Шахтаря виклав миле фото з сином. В принципі, нічого особливого.
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Але кілька днів тому у Кевіна Де Брюйне був схожий знімок.
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Throwing my kid like a basketball because we miss the nba season 🏀
"Бідний Зінченко", - прокоментував фото Кевіна Бенжамен Менді, потім ще і ретвітнув фотоколаж, де лице сина бельгійця замінене лицем українця.
16 июня 2019 г.
Джерело - Чемпіон.
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