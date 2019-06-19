Бутко повторив легендарне фото Де Брюйне. Зінченко зацінить

Захисник Шахтаря виклав миле фото з сином. В принципі, нічого особливого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Счастливы вместе💚💚💚👨‍👦 Публикация от Bogdan (@butko91) 18 Июн 2019 в 1:07 PDT

Але кілька днів тому у Кевіна Де Брюйне був схожий знімок.

"Бідний Зінченко", - прокоментував фото Кевіна Бенжамен Менді, потім ще і ретвітнув фотоколаж, де лице сина бельгійця замінене лицем українця.

Джерело - Чемпіон.

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