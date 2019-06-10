Ярмоленко дотепно потролив Зінченка

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті нікому в Англії не цікавий.
Про це заявив вінгер збірної України Андрій Ярмоленко у програмі Трендець.
"В Англії про Зінченка нічого не говорять, я ніколи не чув про нього", - пожартував Ярмола.
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"Насправді, Зіна - красень! У першу чергу він довів критиканам, які не вірили в нього, що завдяки праці та відношенню до футболу можна заграти на найвищому рівні. Зінченко показав молодим хлопцям, завдяки наполеглевій праці можна багато чого досягти", - сказав Ярмоленко.
Нагадаємо, зараз Андрій Ярмоленко перебуває в таборі національної збірної, яка за кілька годин зіграє у Львові матч-відбору до Євро-2020 з командою Люксембурга.
Сам же Ярмоленко відновлюється після важкої травми та збірній не допоможе.
Джерело - Трендець.
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