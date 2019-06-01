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17 гравців прибули у розташування збірної України

Сьогодні 16:55 Valeriy Ruchka 579 0
17 гравців прибули у розташування збірної України

Сьогодні, 1 червня, національна збірна України зібралася в повному складі — з'їхалися всі викликані на збір виконавці.

17 футболістів прибули до готелю Superior Golf & Spa Resort опівдні. Теплі обійми та жвавий обмін запитаннями не залишили сумнівів у тому, що хлопці раді бачити один одного. 

Уже ввечері всі кандидати на участь у двох відбірних матчах Євро-2020 вийдуть на поле стадіону Сонячний доводити правомірність своїх претензій на місце у стартовому складі. Матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу відбудуться, відповідно, 7 та 10 червня у Львові.

Джерело - Чемпіон.

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