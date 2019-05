Перша ракетка світу Новак Джокович пробив підлогу під час занять у тренажерному залі.

Покриття не встояло перед силою, з якою серб обстукав м'яч.

Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS