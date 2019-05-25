Перша ракетка світу Новак Джокович пробив підлогу під час занять у тренажерному залі.

Покриття не встояло перед силою, з якою серб обстукав м'яч.

"Розминаючись у залі перед тренуванням, я використовував м'яч і досить сильно стукав їм у підлогу. У результаті я пробив дерево. Ролан Гаррос, будь ласка, пробач мене!

Про всяк випадок повідомляю, що на кілька днів поїхав з Парижа - до закінчення розслідування. Участь на турнірі може бути під сумнівом?", - написав Джокович.