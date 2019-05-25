Перша ракетка світу Новак Джокович пробив підлогу під час занять у тренажерному залі.
Покриття не встояло перед силою, з якою серб обстукав м'яч.
"Розминаючись у залі перед тренуванням, я використовував м'яч і досить сильно стукав їм у підлогу. У результаті я пробив дерево. Ролан Гаррос, будь ласка, пробач мене!
Про всяк випадок повідомляю, що на кілька днів поїхав з Парижа - до закінчення розслідування. Участь на турнірі може бути під сумнівом?", - написав Джокович.
Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS— Novak Djokovic (@DjokerNole) 24 мая 2019 г.
Нагадаємо, що Надаль переміг Джоковича та здобув перший трофей у сезоні.
Раніше Джокович назвав своє головне досягнення в кар'єрі.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua